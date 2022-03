Ang : Ronaldo est à bout à Man United, ses valises sont prêtes !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

L'histoire d'amour entre Manchester United et Cristiano Ronaldo tourne au vinaigre cette saison. Peu à l'aise avec les Red Devils, le Portugais a subi l'affront d'une non-titularisation face à Manchester City. C'est la goutte de trop pour lui.

Frustration, déception et fiasco : le retour de Cristiano Ronaldo dans le club avec lequel il a explosé aux yeux du monde se passe très mal. Attendu comme celui qui remettrait Manchester United sur la carte du football européen, il ne peut pas éviter à son équipe de souffrir sur la scène nationale et en coupe d'Europe. Pire, alors qu'il portait l'équipe en première partie de saison, il n'arrive plus à être décisif avec un seul but marqué en 2022. Des statistiques et des prestations qui poussent de plus en plus son entraîneur Ralf Rangnick à le mettre sur le banc, y compris pour le derby de Manchester dimanche dernier.

Ronaldo veut partir de suite, Jorge Mendes tente de le calmer

Un affront qui est celui de trop pour CR7 dont la relation avec le technicien allemand n'est pas vraiment idyllique. Ronaldo, qui a prévenu qu'il quitterait le club en cas de non-qualification en ligue des champions la saison prochaine, est déjà en train de réfléchir dès aujourd'hui à cette possibilité comme le rapporte le journal anglais The Sun.

Son agent Jorge Mendes a déjà été sollicité par son client pour réfléchir à un départ. Furieux dimanche, Ronaldo s'est entretenu longuement avec cet homme de confiance qui a tenté de le calmer toutefois et l'a enjoint à rester focalisé sur les Red Devils. Après avoir passé un week-end au Portugal alors que ses coéquipiers affrontaient City, il est revenu motivé à l'entraînement bien remis de sa blessure à la hanche, un problème physique dont la réalité est discutée en Angleterre. Le Portugais a d'ailleurs quitté l'entraînement de mardi en dernier, montrant à son entraîneur que malgré ses envies de départ il était toujours Red Devil pour le moment.