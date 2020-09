Ang : Priorité aux riches, Tottenham combat la crise à sa façon

Dans : Premier League.

Le week-end prochain, la Premier League reprend ses droits et comme en Ligue 1, les stades britanniques seront clairsemés.

Pour l’heure, les modalités d’accueil du public restent floues en Angleterre, à une semaine de la reprise de la Premier League. Tottenham, qui accueille Everton dimanche après-midi, envisage d’accueillir 4.000 supporters dans son immense stade d’une capacité de plus de 60.000 places. Mais afin de limiter les pertes financières, le club de Londres envisage de prendre une décision qui va faire jaser, à en croire les informations obtenues par le Telegraph. Et pour cause, les Spurs réfléchissent à l’idée de vendre les 4.000 tickets à ses supporters qui payeront le plus cher pour ce match d’ouverture.

Ainsi, la vente des billets pourrait rapporter la somme colossale d’1,6 ME au club présidé par Daniel Levy, très durement touché par la crise sanitaire et financière alors que Tottenham a consenti d’énormes investissements afin de faire sortir de terre son nouveau stade. Les dirigeants des Spurs attendent néanmoins le feu vert des autorités afin de pouvoir accueillir 4.000 spectateurs. Daniel Levy a d’ores et déjà fait savoir aux pouvoirs publics qu’il serait aisé de faire respecter les règles de distanciation physique dans un stade aussi grand…