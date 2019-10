Ang : Pochettino a des mauvaises nouvelles pour Lloris

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Pour l'instant, le club de Tottenham n'a pas communiqué concernant la blessure d'Hugo Lloris, le joueur ayant été transporté dans un hôpital de Brighton suite à sa grave blessure en tout début de match ce samedi. Tout ce que l'on sait, c'est que le gardien de but de l'équipe de France et des Spurs s'est gravement blessé au coude gauche en retombant au sol après après avoir pris un but pour lequel sa responsabilité est totalement engagée. Après avoir été mis sous assistance respiratire, la souffrance était telle pour Hugo Lloris que les médecins ont été obligés de lui injecter par deux fois de la morphine avant même de quitter le stade.

Et sur la BBC, Mauricio Pochettino n'a pas été très rassurant concernant son portier. « Nous n’avons pas eu des bonnes nouvelles en provenance de l’hôpital. Mais le club expliquera précisément ce qu’il est arrivé à Hugo, et communiquera afin que l’on sache la réalité des choses », a indiqué l'entraîneur de Tottenham, qui n'a pas voulu en dire plus mais semblait sous le choc.