Ang : Patrice Evra réclame des gifles à Manchester United

Manchester United a pris une véritable correction dimanche à Old Trafford par Tottenham. Et Patrice Evra n'a pas caché sa colère face à ce traumatisme.

La Premier League a vécu un incroyable dimanche avec d’abord le triomphe des Spurs et de José Mourinho contre Manchester United, puis un peu plus tard le sidérant naufrage de Liverpool en déplacement contre Aston Villa. Mais pour l’ancien mancunien qu’est Patrice Evra, le 1-6 infligé par Tottenham aux Red Devils est une honte absolue. Et sur Sky Sports, l’ancien international tricolore, désormais à la retraite, n’a pas mâché ses mots, estimant que cette rouste mise par le club londonien était la déroute de trop pour Manchester United et que désormais les dirigeants du club anglais se devaient de taper dans le tas.

« C'était une catastrophe. Je suis une personne positive, mais je ne veux jamais parler de Manchester United parce que chaque fois que vous dites la vérité, ça fait mal. Je suis passionné et j'aime mon club. Je sais que l’on doit avoir un filtre lorsque l’on parle à la télévision, mais c'est une catastrophe. Je suis triste pour Solskjaer Et le conseil d'administration ? Depuis combien d'années Ferguson est-il parti? Et combien de techniciens ont été licenciés ? (...) Je suis choqué. Je suis une personne positive et je ne fais pas la promotion de la violence, mais dans ce club, beaucoup de gens ont besoin d'une bonne gifle », a lancé, en direct, un Patrice Evra sidéré et ulcéré par ce qu’il a vu dimanche.