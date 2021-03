Ang : Mourinho cherche la taupe, c’est tendu à Tottenham !

Dans : Premier League.

En difficulté à Tottenham cette saison, José Mourinho n’est pas épargné par les critiques. Des membres de son vestiaire font partie de ses détracteurs, ce qui provoque la colère du manager déterminé à trouver les traîtres.

Renversé par le Dinamo Zagreb en Europa League, et seulement classé sixième en Premier League, Tottenham vit une saison compliquée. A tel point que José Mourinho serait déjà sur la sellette. Il se murmure en Angleterre que le manager des Spurs risque un licenciement si l’équipe ne termine pas dans le Top 4 en championnat. Et pour ne rien arranger, en plus des commentaires habituels de la presse sur sa philosophie de jeu, le Portugais constate que certains joueurs se plaignent de ses méthodes et de ses consignes à la presse, tout en gardant l’anonymat. De quoi provoquer la colère du technicien !

En effet, le Daily Mail indique que José Mourinho est parti à la recherche de la ou des taupes du vestiaire. Il faut dire que dans sa situation, le « Special One » n’a vraiment pas besoin que ses hommes viennent lui compliquer la tâche dans son dos. On conseille donc aux coupables de ne pas se faire attraper… Car tout le monde le sait, José Mourinho n’est pas du genre à accepter les critiques. Surtout lorsqu’elles viennent de personnes qu’il ne juge pas légitimes.

Mourinho et les « gars de la NASA »

« Je pense que personne dans le monde n’irait débattre de la science spatiale avec des gars de la NASA. Mais les gens du monde entier pensent pouvoir discuter de football avec l'un des managers les plus importants, a lâché le coach de Tottenham lors d’un événement organisé par des sponsors du club. C'est la beauté du football. Je m'y suis habitué. J'apprécie cela. Alors ça me va. » Et ce n’est sans doute rien comparé aux punchlines que José Mourinho réserve aux traîtres…