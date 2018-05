Ang : Man United laisse filer Martial à une seule condition

Dans : Premier League, Mercato.

Après un début d’exercice intéressant, Anthony Martial (22 ans) a vu sa saison basculer au mercato hivernal, lorsque le Chilien Alexis Sanchez est arrivé à Manchester United.

Résultat, l’attaquant français a été cantonné au banc des remplaçants et s’est retrouvé parmi les suppléants de Didier Deschamps pour le Mondial 2018. Un coup dur pour l’ancien Monégasque, qui a interrompu les négociations concernant la prolongation de son contrat qui expire en 2019. Le message est clair, Martial veut quitter les Red Devils. Et le club mancunien est contraint de le laisser filer compte tenu de sa situation contractuelle.

Le Daily Mail confirme cette tendance et ajoute une précision importante sur ce dossier. En effet, le deuxième de Premier League compte empêcher l’international tricolore de rejoindre un concurrent anglais. Une mauvaise nouvelle pour Chelsea et Tottenham qui envisageaient de recruter Martial cet été. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais pourrait donc rebondir en Italie, où la Juventus Turin et Naples apprécient son profil, mais beaucoup moins son salaire mensuel à environ 300 000 euros.