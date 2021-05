Ang : Lionel Messi prêt à se brader pour Guardiola

Dans : Premier League.

D'après la presse anglaise, Lionel Messi serait d'accord pour rejoindre Manchester City en échange d'un salaire de 29ME nets annuels.

Le feuilleton Lionel Messi n'a pas fini d'animer la presse européenne. En fin de contrat en juin prochain avec le Barça, La Pulga n'a toujours pas prolongé. Si le joueur avait exprimé ses envies d'ailleurs l'été dernier, il se montre depuis quelques semaines très discret dans les médias. Alors que le club catalan espérait régler ce dossier épineux au plus vite, le joueur lui préfère jouer la montre, envisageant même d'aller disputer la Copa America sans avoir réglé son avenir. Bien malin celui qui devinera où évoluera l'Argentin la saison prochaine. Si Barcelone reste la piste la plus crédible à l'heure actuelle, le PSG et Manchester City n'ont pas dit leur derniers mot. C'est d'ailleurs chez les Citizens que le sextuple ballon d'Or pourrait atterrir, si l'on en croit les informations de la presse britannique.

29ME annuels pour convaincre Messi ?

Si Lionel Messi réclame un projet sportif convaincant pour rester au Barça, l'aspect économique entrera bien évidemment en compte au moment de faire son choix. Actuellement le joueur le mieux payé de la planète avec quasiment 1ME par semaine, le célèbre numéro 10 est conscient que le contexte actuel ne permettra pas à Barcelone de lui proposer une somme équivalente. Mais la baisse proposée par ses dirigeants (quasiment deux-tiers) ne convient pas à Messi. Une donnée qui pourrait envoyer l'Argentin tout droit vers la Premier League. The Sun révèle que Messi serait d'accord pour rejoindre Manchester City pour une saison (avec une en option) assortie d'un salaire de 29ME nets annuels. Des chiffres astronomiques qui feraient de lui le joueur le mieux payé de l'histoire de la Premier League. Pour convaincre Messi, les Citizens possèdent en plus de la puissance économique un avantage nommé Pep Guardiola, qui a tout gagné avec Messi au Barça. Toutefois, le PSG n'a pas dit son dernier mot, et en cas de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi fera tout pour frapper un gros coup en vue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.