Esp : Messi joue la montre, le Barça ne va pas aimer

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait disputer la Copa America sans même avoir réglé la question de son avenir. Le joueur veut être rassuré sur le projet sportif du Barça.

Lionel Messi arrivera en fin de contrat avec le Barça le 30 juin prochain. Encore impensable il y a plusieurs mois, une prolongation n'est désormais plus à exclure. Toutefois, le capitaine reste relativement discret vis-à-vis de son avenir. Une situation qui attire forcément les autres clubs, et dont le PSG rêve de profiter en cas de départ de Kylian Mbappé. Afin d'éviter de perdre La Pulga sans avoir le temps de se retourner, le FC Barcelone compte bien régler ce dossier le plus vite possible. Mercredi, Mundo Deportivo révélait que du côté des dirigeants blaugranas, on s'attendait à ce que l'Argentin donne sa réponse pour le 23 mai prochain, avant le dernier match de Liga contre Eibar. Cependant, la situation pourrait bien prendre bien plus longtemps à se décanter. En effet, selon le podcast El Larguero de la radio Cadena Ser, Lionel Messi pourrait bien jouer la montre encore quelques semaines...

Dossier réglé après la Copa America ?

Moribond en début de saison, Lionel Messi est de nouveau épanoui depuis le changement de système instauré par Ronald Koeman. En 2021, l'Argentin affiche des statistiques incroyables et est le principal artisan de l'amélioration du Barça. Suffisant pour le convaincre de prolonger ? Pas tout à fait. Avant de s'engager, le meneur de jeu souhaite d'abord être informé sur la proposition de salaire qui lui sera faite. Ensuite, il réclame un projet sportif ambitieux, pour faire de Barcelone un candidat sérieux à la victoire en Ligue des Champions. Cela passe par des recrues, comme Sergio Agüero (également grand ami de Messi) ou encore Memphis Depay. Faute de garanties, le sextuple Ballon d'Or est prêt à aller disputer la Copa America avec son pays (du 11 juin au 11 juillet) sans avoir prolongé son contrat. Une situation qui ferait de lui un joueur officiellement libre dès le 30 juin. Les dirigeants du Barça n'ont pas fini d'avoir des maux de tête.