Ang : Le successeur de Puel viré par Southampton !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Les dirigeants de Southampton avaient jugé bon de limoger Claude Puel en fin de saison passée malgré les bons résultats du club de Premier League. Mauricio Pellegrino, qui avait succédé au technicien français, lequel est depuis très apprécié du côté de Leicester, a été limogé ce lundi soir après une nouvelle défaite samedi à Newcastle. A huit journées de la fin, et avec une seule victoire lors des 17 dernières rencontres de Championnat, les Saints pointent à une très inquiétante 17e place de Premier League avec seulement une longueur d'avance sur Crystal Palace et Stoke City. On ne connait pas encore le nom du successeur de Mauricio Pellegrino, lequel aura pour mission de sauver Southampton.