Ang : L'hélicoptère du président de Leicester s'écrase près du King Power Stadium !

Vichai Srivaddhanaprabha, propriétaire du club de Leicester, a pris pour habitude de venir en hélicoptère au King Power Stadium afin d'assister aux matches de son équipe, et c'était encore le cas ce samedi pour le match entre les Foxes et West Ham. Mais ce samedi soir, les médias anglais annoncent qu'en repartant après la rencontre, l'hélicoptère a été victime d'un incident et s'est écrasé au sol près du stade, à priori sur un parking. Les secours sont arrivés rapidement sur place, et pour l'instant on ne sait pas si Vichai Srivaddhanaprabha était à bord de l'hélicoptère quand ce dernier s'est écrasé et a pris feu.