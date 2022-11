Ang : Jurgen Klopp, la folle rumeur brutalement démentie

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Neuvième de Premier League et récemment battu par deux mal classés, Liverpool est en crise de résultats. Un contexte qui fragilise Jürgen Klopp, lequel serait proche de la démission selon certaines rumeurs. Des informations qui ont vite fait réagir son agent.

Un ogre devenu simple proie. Depuis son arrivée en 2015, Jürgen Klopp a fait de Liverpool une machine crainte dans toute l'Europe. En sept années, son jeu enthousiasmant lui a permis de récolter un titre de champion d'Angleterre, une Ligue des champions sur trois finales jouées, une coupe d'Angleterre et une coupe de la Ligue. Mais depuis le début de cette saison, Klopp et Liverpool traversent une crise inédite dans leur collaboration fructueuse. Les Reds ne sont que neuvièmes de Premier League avec quatre défaites en 12 matchs. Les deux derniers revers viennent d'avoir lieu contre le dernier Nottingham Forest et le 19e au coup d'envoi Leeds.

Un départ de Klopp ? Non, il est là pour longtemps

Des résultats qui peuvent traduire une certaine lassitude des joueurs envers le discours de leur entraîneur. L'ère Klopp arrive t-elle à sa fin ? Selon les informations venues d'outre-manche, l'Allemand le penserait bien fort. Il envisagerait de démissionner de son poste de manager, estimant que « son équipe actuelle aurait atteint la fin de sa durée de vie cette semaine ». L'onde de choc débutée en fin d'après-midi a été telle que son agent, Marc Kosicke, a du sortir du bois pour démentir les rumeurs naissantes.

Jurgen Klopp's agent has insisted the Liverpool boss has "no intention" of resigning despite his side's difficult start to the season.https://t.co/IpoxhTjggG#EPL #PremierLeague #ESPNCaribbean pic.twitter.com/OisW0iPVXB — ESPN Caribbean (@ESPN_Caribbean) November 1, 2022

« Je peux assurer que Jürgen Klopp n'a pas l'intention de démissionner du Liverpool FC. Le fait que des problèmes puissent survenir cette saison en raison de l’intensive saison passée a été pris en compte par les propriétaires du club avant le début de la saison. Jürgen apprécie le soutien des responsables et est en contact régulier avec eux. Il aime le club, son équipe et les fans étant déterminé à poursuivre et à mener à bien la transition à Liverpool. Il n'a pas prolongé son contrat jusqu'en 2026 pour rien », a confié ce dernier à Sky Deutschland. Cependant, cet engagement restant de trois ans et demi ne garantit rien. Au vu du caractère sanguin de Klopp, les échecs sportifs combinés à un recrutement défaillant risquent de le lasser rapidement. La menace de démission deviendrait alors bien réelle pour le Liverpool FC.