Ang : Hugo Lloris officiellement absent jusqu'en 2020 !

Dans : Premier League, Equipe de France.

Victime d'une luxation du coude du bras gauche suite à sa chute en arrière sur le premier but de Brighton face à Tottenham, Hugo Lloris a passé ce lundi des examens complémentaires. Et les Spurs ont indiqué dans un communiqué officiel que l'année 2019 de leur gardien de but international tricolore était d'ores et déjà terminé. « Bien qu’une opération ne sera pas nécessaire, le capitaine de notre club a subi des lésions ligamentaires. Hugo ne devrait pas retourner à l'entraînement avant la fin de 2019. Hugo va maintenant subir une période de repos et de rééducation », précise le club de Tottenham. Une officialisation qui confirme les propos de Didier Deschamps, lequel avait annoncé en début d'après-midi qu'il s'était entretenu avec Hugo Lloris et que ce dernier lui avait indiqué que son année était terminée.

Dans un premier temps on avait craint le pire pour le gardien de but de Tottenham et de l'équipe de France puisqu'une fracture avait été évoquée, mais même si cette luxation du coude est moins grave, elle marque tout de même un coup d'arrêt sérieux pour Hugo Lloris.