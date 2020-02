Ang : Guardiola au PSG ou à la Juventus, Pochettino à City ?

Dans : Premier League.

Depuis l'annonce de la sanction qui frappe Manchester City, c'est la folie en Premier League. Ce dimanche, plusieurs médias affirment que Mauricio Pochettino remplacera Pep Guardiola si ce dernier part.

Qualifié de « massacre de la Saint-Valentin », les deux années de suspension des coupes européennes qui frappent Manchester City n’en finissent plus de faire des vagues en Angleterre. Tandis que le propriétaire émirati des Citizens aurait déjà recruté les meilleurs avocats de la planète pour défendre son club devant le Tribunal Arbitral du Sport, il se dit désormais que l’ensemble de l’effectif pourrait être libéré si la sanction de l’UEFA était confirmée. Et Pep Guardiola aurait également une clause lui permettant de partir si une telle privation des coupes européennes était imposée à Manchester City. Tout cela alors que l'on évoque aussi une possible sanction en Premier League avec un retrait de points et même une relégation en Championship selon un scénario très pessimiste.

La nature ayant horreur du vide, le Sun et le Daily Express annoncent simultanément ce dimanche que c’est Mauricio Pochettino qui est désormais le favori pour succéder à Pep Guardiola sur le banc de Manchester City. Tandis que le nom de Guardiola circule au Paris Saint-Germain et à la Juventus, celui de l’ancien entraîneur limogé par Tottenham est clairement évoqué chez les Citizens, alors qu’il y a quelques jours Pochettino était cité du côté de Manchester United. Tout cela risque d'agiter les rumeurs pendant des semaines, du moins tant que l'on ne saura pas définitivement si Manchester City est réellement sanctionné pour les deux saisons à venir.