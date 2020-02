Pep Guardiola, la guerre PSG-Juventus déclenchée ?

Dans : Coupe d'Europe.

Nombreux sont ceux qui pensent que Pep Guardiola ne restera pas à Manchester City, si le club anglais est réellement privé d'Europe lors des deux prochaines saisons. Et le coach espagnol est déjà cité au PSG ou à la Juventus.

Largué dans la course au titre de champion d’Angleterre, Manchester City ne vise cette saison qu’une chose, c’est bien évidemment la Ligue des champions. Mais avant de croiser la route du Real Madrid, les Citizens ont pris un énorme coup de massue sur la tête avec l’annonce par l’UEFA de l’exclusion du club anglais pour les deux prochaines saisons. Alors forcément, même s’il a toujours dit la confiance qu’il avait en ses dirigeants, Pep Guardiola pourra difficilement accepter de rester sur le banc d’une formation qui n’aura rien à jouer en Europe pendant deux longues années. Et donc la carrière de l’emblématique coach espagnol à Manchester pourrait s’achever en fin de saison. D’autant que ce samedi les médias anglais affirment désormais que la Premier League pourrait aussi sanctionner les Citizens pour un motif similaire à celui de l’UEFA, à savoir un bidouillage des comptes financiers.

Cette annonce concernant Manchester City et donc Pep Guardiola, fait du bruit dans toute l'Europe et des pistes sont déjà sorties pour le technicien. Que ce soit le Sun, la Gazzetta dello Sport, ou bien évidemment la presse espagnole, l’avenir de Guardiola est évoqué, et deux clubs reviennent le plus souvent, il s’agit du Paris Saint-Germain et de la Juventus. Tournant autour de Pep Guardiola depuis plusieurs années, et pas mécontent de jouer un sale tour à Khaldoon Al Mubarak, propriétaire émirati des Citizens, l’Emir du Qatar est prêt à faire une énorme offre au coach espagnol pour qu’il débarque au PSG et remplace Thomas Tuchel. Mais du côté de l’Italie, la Juventus est également à l'affût pour entrer dans la danse. Pas convaincu par Maurizio Sarri, Andrea Agnelli, président de la Juve, peut lui aussi demander à sa famille de sortir le chéquier pour s’offrir Pep Guardiola. Et tout cela alors que le FC Barcelone est peut-être aussi en quête d'un entraîneur...