PSG : Le clash Guendouzi, retour à Paris pour 40 ME ?

Le torchon brûle entre Arsenal et Matteo Guendouzi, et le PSG compte en profiter pour récupérer son ancien joueur.

Révélation de la saison dernière, Matteo Guendouzi ne parvient pas à confirmer avec Arsenal. Sur le plan du terrain, il plonge à l’image de nombreux de ses coéquipiers, qui n’arrivent pas à enchainer les victoires et démontrent une fébrilité criante dans les moments cruciaux. Avec son manager, la situation se dégrade en raison de son comportement. Ses dernières mauvaises actions, comme quand il a empoigné au cou Neal Maupay le week-end dernier, ou quand Mikel Arteta s’est rendu compte que l’ancien de Lorient tirait un peu au flan à l’entrainement, ont fait plonger sa cote. Sorti du groupe lors de la victoire des Gunners à Southampton ce jeudi, l’international espoirs français est carrément sur le départ désormais.



Le milieu de terrain, qui a très mal vécu le départ d’Unai Emery, a demandé à ses dirigeants de changer d’air pour continuer sa progression, de peur de rester coincé sur le banc et de manquer l’essentiel des prochaines saisons. L’Inter Milan, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid se sont rapidement renseignés sur son profil, et selon TF1, le PSG est aussi sur les rangs. L’idée de récupérer un joueur formé au club et qui possède encore une belle marge de progression à 21 ans fait saliver les dirigeants parisiens, qui savent toutefois qu’Arsenal est conscient de la valeur de Guendouzi. C’est une somme de 40 ME qui est demandée par le moment pour laisser filer celui qui avait été appelé par Didier Deschamps à l’automne dernier pour les rassemblements des Bleus.