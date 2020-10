Ang : Deux enfants cachés ? Patrick Evra affole la presse anglaise !

Dans : Premier League.

Les tabloïds anglais se régalent ce dimanche en relayant les accusations de la future ex-femme de Patrice Evra, qui explique qu'elle a découvert que l'ancien joueur avait une double vie...et deux enfants cachés.

Entre Patrice Evra et son épouse, rien ne va plus, et le couple est actuellement en train de divorcer, l’ancien joueur de Manchester United, désormais consultant pour Sky Sports, ne cachant plus la relation qu’il a avec Margaux Alexandre, un mannequin danois. Père de deux enfants (15 et 8 ans) avec son épouse légitime, Patrice Evra se retrouve forcément entraîné dans un bad buzz et ce dimanche le Sun frappe fort en relayant les propos de Sandra Evra, son épouse et la mère de ses enfants.

Alors que le couple divorce, cette dernière révèle qu’avant de sortir avec la jeune danoise, Patrice Evra avait également eu une relation cachée avec une médecin, que l’ancien footballeur avait rencontrée à Las Vegas et dont elle a récemment appris l'existence. Et Sandra Evra ajoute que son mari avait eu également deux enfants avec cette femme de 32 ans. « Sandra est dévastée. Il mène une double vie et la trahit depuis des années. Ses enfants ont un demi-frère et une sœur. Cela fait beaucoup de choses à encaisser », a confié au tabloïd anglais, un proche de la famille Evra.