Cristiano Ronaldo et les Football Leaks, la terrible accusation ne tient plus

Par Corentin Facy

La plainte d’une jeune femme américaine accusant Cristiano Ronaldo de l’avoir violée il y a 12 ans devrait être classée sans suite.

En juin 2009, la plaignante avait appelé la police de Las Vegas pour dénoncer un viol, mais la jeune femme avait refusé d’identifier son agresseur. Le dossier avait été refermé, mais Cristiano Ronaldo a finalement été accusé neuf ans plus tard, en août 2018. Mme Mayorga avait repris contact avec la police de Las Vegas et demandé la réouverture de son dossier, accusant de manière publique et pour la première fois la star de Manchester United et de la sélection portugaise.

Cette plainte devrait néanmoins être classée sans suite en raison d’irrégularités selon un juge chargé d’examiner la procédure civile, quelques mois après que l’affaire avait déjà été abandonnée au pénal. Selon le juge Daniel Albregts, la plainte déposée par Kathryn Mayorga, âgée aujourd'hui de 37 ans, est majoritairement fondée sur les documents piratés des « Football Leaks ». Or, ces documents n’auraient jamais dû se trouver en sa possession. Le juge accuse ainsi l’avocat de Kathryn Mayorga d’avoir agi avec « mauvaise foi ».

Le juge Daniel Albregts s’est d’ailleurs exprimé en toute transparence sur ce dossier très médiatique de la plainte pour viol à l’encontre de Cristiano Ronaldo. « Rejeter le dossier Mayorga en raison du comportement incorrect de son avocat est sévère. Mais c'est malheureusement la seule sanction appropriée pour garantir l'intégrité de la procédure judiciaire. Même si la plaignante change d'avocat, le tribunal sera incapable de dire quelle part de l'affaire est fondée sur ses seuls souvenirs ou s'ils ont été influencés par les documents de Football Leaks » a écrit le juge, pour qui il n’y a donc pas d’autre choix que d’abandonner les charges contre l’ancien buteur légendaire du Real Madrid.

L’heure est donc au soulagement dans l’entourage de Cristiano Ronaldo. Son avocat à Las Vegas, Peter Christiansen, s’est réjoui de la nouvelle. « Le tribunal souhaite faire appliquer la loi avec équité et recommande le rejet de la plainte au civil contre M.Ronaldo. Je m’en réjoui » a-t-il faire savoir tandis que les avocats de la plaignante, invités à réagir par l’AFP, n’ont pas souhaité faire de commentaire. C’est peut-être la fin d’un combat judiciaire et juridique entre les deux parties alors que de son côté, Cristiano Ronaldo a toujours nié en bloc les accusations de viol subies depuis 2018.

L’Equipe rappelle néanmoins qu’en 2010, une médiation privée avait été organisée entre les représentants de Cristiano Ronaldo et les avocats de Kathryn Mayorga se soldant par une transaction financière. La star portugaise avait fini par verser 375.000 dollars en échange d’une confidentialité totale sur les faits présumés ainsi que l’abandon de toute procédure. Un accord qui jette le trouble sur l’innocence ou non de Cristiano Ronaldo tandis que le Portugais nie en bloc toutes les accusations dont il est victime. Quoi qu’il en soit, avec cette décision du juge Albregts, il semblerait maintenant que le dossier soit définitivement refermé.

Une bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo, qui va pouvoir se concentrer à 100 % sur le sportif et sur son retour à Manchester United, où il brille depuis son transfert en provenance de la Juventus Turin cet été. En l’espace de seulement 7 matchs toutes compétitions confondues avec les Red Devils cette saison, CR7 a déjà inscrit 4 but et délivré 3 passes décisives. Des statistiques réjouissantes pour un retour en Premier League, de longues années après son départ des Red Devils pour le Real Madrid. Pour rappel, Cristiano Ronaldo s’est engagé en août dernier à Manchester United jusqu’en juin 2023 plus une année en option.