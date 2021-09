Ang : Cristiano Ronaldo à Man United, l’autre raison dévoilée

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a annoncé un chiffre d’affaires en nette baisse. Le club mancunien a évidemment perdu de l’argent au niveau commercial, ce qui explique l’effort consenti pour récupérer la star Cristiano Ronaldo.

Manchester United ne pouvait pas l’accepter. En constatant que Cristiano Ronaldo se dirigeait vers le voisin et ennemi Manchester City, le vice-champion d’Angleterre a immédiatement réagi pour récupérer son ancien joueur. Il faut dire que malgré ses 36 ans, l’attaquant portugais représente un renfort de taille dans un effectif. Mais ce ne sont peut-être pas les seules raisons qui ont incité la direction à se manifester.

En effet, Ed Woodward a présenté des chiffres économiques en nette baisse pour l’année dernière. Le vice-président exécutif a notamment annoncé une perte de 108 M€, contre 27 M€ l’année précédente. Le club mancunien perd donc de l’argent pour le deuxième exercice consécutif, évidemment à cause de la crise sanitaire. Le secteur le plus touché concerne forcément la billetterie et les ventes à Old Trafford qui ont chuté de 97 M€. Pendant ce temps-là, les salaires des joueurs ont augmenté, comme le stipulent leurs contrats respectifs en cas de qualification pour la Ligue des Champions.

MU n’avait jamais connu ça

« Il y a peu de doutes sur le fait que ces 12 mois font partie des plus difficiles dans l'histoire de Manchester United, a assumé Ed Woodward en conférence de presse. Alors que l'impact financier de la pandémie est réel, notre situation solide est évidente et chacun au club peut être fier de la résilience montrée lors de cette période difficile. Même si nous avons confiance en notre solidité, il est clair que le football dans son ensemble fait face à d'importants défis financiers en raison d'années d'inflation des salaires et des charges de transfert, exacerbés par les effets de la pandémie. » Comme le prouve la vente record de maillots, le retour de Cristiano Ronaldo aura sûrement un effet positif.