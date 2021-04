Ang : Cavani retarde le mercato de Manchester United

Dans : Premier League.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Edinson Cavani dispose d’une option pour une année supplémentaire à Manchester United. Mais pour le moment, l’attaquant uruguayen ignore encore s’il souhaite en profiter.

Si Edinson Cavani (34 ans) hésite encore, ce n’est pas à cause de son utilisation. L’attaquant de Manchester United possède un temps de jeu correct et devrait profiter de la longue absence d’Anthony Martial jusqu’à la fin de la saison. Le problème vient plutôt de son adaptation en Angleterre, et plus précisément de la sanction pour racisme sévèrement infligée par la Fédération locale. Du coup, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, dont le contrat expire en juin prochain, hésite à activer l’année supplémentaire en option qui figure dans son bail. Et fait toujours patienter son manager Ole Gunnar Solskjaer.

Cavani toujours indécis

« Je parle régulièrement avec Edi, bien sûr. On garde le dialogue ouvert. Il n'a pas encore décidé ce qu'il fera la saison prochaine, ce qui ne me pose pas de problème, a confié le coach des Red Devils en conférence de presse. Cela n'a pas été une année facile pour lui ni pour le reste du monde, donc il veut encore du temps pour prendre sa décision. » D'après le Norvégien, cette situation incertaine n’affectera pas le professionnalisme d’Edinson Cavani.

« Je suis vraiment sûr qu'on aura la bonne version d'Edinson jusqu'à la fin de la saison, a rassuré Ole Gunnar Solskjaer. Il sait que c'est la fin de saison, avec la lutte pour un trophée en Europa League et le sprint final en championnat. Il a été très positif, c'est super de l'avoir avec nous. Il travaille dur pour être en forme. Maintenant on l'a récupéré et j'espère qu'il sera disponible pour les six, sept prochaines semaines. » En attendant la décision d'Edinson Cavani, Manchester United ne sait pas s’il doit recruter le remplaçant du Matador, annoncé du côté de Boca Juniors.