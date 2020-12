Ang : Cavani n'est pas raciste, Manchester United contre-attaque

Dans : Premier League.

Auteur d’un doublé contre Southampton dimanche, Edinson Cavani s’est toutefois embourbé dans une sale polémique.

Répondant à l’un de ses followers le félicitant pour son doublé sur Instagram, l’attaquant de Manchester United a publié « Gracias negrito », ce qui peut se traduire littéralement par « Merci petit noir ». Un terme qui n’est pas perçu de la même manière en Amérique du Sud ou en Espagne par rapport à l'Europe, mais qui a fait bondir la Fédération anglaise. Et pour cause, l’organisatrice de la Premier League s’est immédiatement saisi de ce dossier, et pourrait bien sanctionner Edinson Cavani, lequel risque jusqu’à 3 mois de suspension. A la veille du choc en Ligue des Champions entre le PSG et Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a volé au secours du Matador.

« On a échangé avec Edinson. Il était vraiment désolé pour son erreur. Il n’était pas du tout mal intentionné. C’était juste une façon affectueuse de saluer un de ses amis. Mais nous lui avons expliqué. La Fédération lui a demandé des explications, il coopère avec eux, bien sûr » a indiqué le manager des Red Devils. Conscient d’avoir commis une sale boulette, Edinson Cavani s’est également excusé via ses réseaux sociaux officiels. « Le message que j’ai posté était conçu comme une salutation affectueuse pour un ami, le remerciant pour ses félicitations après le match. La dernière chose que je voulais faire était d’offenser qui que ce soit. Je suis totalement opposé au racisme et j’ai supprimé le message dès qu’il a été expliqué qu’il pouvait être interprété différemment. Je tiens à m’excuser sincèrement pour cela ». Fin de la polémique ? Ce sera à la Fédération anglaise, qui ne rigole absolument pas avec ce genre d’affaire, d’en décider. En attendant, Cavani et Manchester United tremblent…