Ang : Attaqué, Mourinho dénonce Bale le menteur

Prêté par le Real Madrid, Gareth Bale ne s’est toujours pas relancé avec les Spurs de Tottenham. L’ailier gallois passe toujours autant de temps à l’infirmerie, même lorsque ses publications sur les réseaux sociaux disent le contraire.

Il faut croire que Zinédine Zidane n’avait pas tort sur le cas Gareth Bale. Avant son départ en prêt à Tottenham l’été dernier, l’attaquant appartenant au Real Madrid n’avait pas les faveurs de l’entraîneur français qui lui reprochait un manque d’investissement. Ce qui explique pourquoi le Gallois était souvent absent du groupe. On pensait que le Merengue pourrait se relancer sous les ordres de José Mourinho. Mais comme le coach madrilène, le manager des Spurs a affaire à un joueur pas forcément motivé. Du coup, au moment de justifier l’absence de Bale pour le match de FA Cup perdu contre Everton (5-4) mercredi, le Portugais n’a pas hésité à balancer le mensonge du gaucher sur Instagram.

« Il y avait une contradiction entre sa publication et la réalité, a lâché le Special One. Depuis le début de la saison, j'essaye de tout garder en interne sur tous les sujets, mais j'ai senti qu'il fallait que je réponde sur cette situation. Le message ne venait même pas de lui, je ne sais pas. Mais le message disait "super entraînement et je suis prêt", c'était totalement faux. Il a passé un scanner qui n'a pas révélé de blessure mais son ressenti était toujours négatif et nous les coachs, scientifiques et médecins, on ne peut jamais aller contre le ressenti des joueurs, c'est plus important que nous tous. Donc il n'était pas prêt pour le match, c'est aussi simple que ça. » Que le Français Tanguy Ndombele se rassure, Mourinho s’est trouvé une nouvelle cible…