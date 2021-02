OL : Aulas lâche un scoop, Lyon intéresse José Mourinho

Dans : OL.

A la recherche d’un successeur à Sylvinho à l’automne 2019, Jean-Michel Aulas a pensé à José Mourinho pour le banc de l’Olympique Lyonnais.

On le sait, c’est Rudi Garcia qui a raflé la mise au nez et à la barbe de Laurent Blanc. Mais initialement, la grande priorité de Jean-Michel Aulas était un entraîneur étranger de renom, à savoir José Mourinho. L’opération ne s’est finalement pas concrétisée dans la mesure où le Special One s’est engagé en faveur de Tottenham quelques semaines plus tard. Dans une interview accordée à RMC Sport, le président de l’OL est revenu sur les échanges avec José Mourinho, révélant notamment que l’entraîneur portugais n’avait pas fermé la porte aux Gones pour l’avenir. Une révélation intéressante qui ne manquera pas de relancer les rumeurs au moment où José Mourinho quittera Tottenham…

« Tout est parti d’un sms pour lui dire qu’il y a un intérêt à se rencontrer. Et lui, il me répond, je ne sais plus exactement la formulation, mais qu’en fait, il était pratiquement engagé avec un autre club, alors qu’en fait, on savait que ce n’était pas vrai. Parce que, en particulier en Angleterre, je connais bien le président Lévy de Tottenham, donc je savais que ce n’était pas acquis. Je l’ai relancé à partir du sms pour lui dire, si c’était une appréhension sur le plan économique, qu’on était devenu plus grand qu’il ne l’imaginait. Il m’a rappelé pour me dire lui-même qu’il était effectivement engagé, sans dire avec quel club, même si on a su plus tard que c’était Tottenham. Mais que, cependant, il ne fermait pas la porte pour l’avenir » a détaillé Jean-Michel Aulas. Des révélations croustillantes qui ne manqueront pas d’alimenter les discussions chez les supporters de l’Olympique Lyonnais.