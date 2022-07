Ang : 21 millions d'euros et Cornet rejoint un grand d'Angleterre

Recruté à l’Olympique Lyonnais pour 15 millions d’euros l’été dernier, Maxwel Cornet n’a pas pu empêcher la relégation de Burnley, seulement 18e de Premier League. Mais les bonnes performances individuelles de l’attaquant devraient lui permettre de rester dans l’élite, cette fois sous les couleurs d’Everton.

Depuis son départ de l’Olympique Lyonnais à l’été 2021, Maxwel Cornet (25 ans) vit une expérience mitigée en Angleterre. L’attaquant polyvalent ne peut se satisfaire de sa saison étant donné que Burnley n’a terminé qu’à la 18e place de Premier League. Relégué en deuxième division anglaise, l’ancien Messin peut quand même tirer des enseignements positifs de ses derniers mois. Le gaucher s’est distingué avec des performances intéressantes, notamment en tant qu’avant-centre.

🚨 Everton working on deal to sign Maxwell Cornet from Burnley. Clubs in contact & while no agreement yet, negotiations continue. Other clubs keen on 25yo Ivory Coast int’l but as things stand #EFC the most likely destination @TheAthleticUK #twitterclarets https://t.co/j6loklxbGh