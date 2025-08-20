Alexander Isak fait grève, Newcastle s'en moque

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Désireux de quitter Newcastle cet été, Alexander Isak est pour l'instant retenu par Newcastle. Son club affirme n'avoir jamais promis à son attaquant qu'il disposait d'un bon de sortie pour partir.

Le feuilleton Alexander Isak est de ceux qu'on peut légitimement qualifier d'interminables. L'attaquant suédois fait couler énormément d'encre à son propos à cause de sa volonté, rendue publique ce mardi 19 août, de quitter Newcastle. Le buteur de 25 ans a clairement indiqué que sa relation avec son club ne pouvait pas continuer dans ces conditions, lui qui espère maintenant qu'il pourra rejoindre Liverpool avant le coup de sifflet final du mercato estival 2025. Sauf que pour l'heure, les Reds ne parviennent pas à trouver d'accord avec leurs homologues de St James's Park pour un transfert d'Alexander Isak. Le 1er août dernier, ils ont même refusé une offre de 138 millions d'euros.

Alexander Isak en grève, Newcastle tient le bon bout

Et pour aller plus loin dans ce feuilleton, Newcastle a clairement fermé la porte à un départ d'Alexander Isak cet été. « Nous sommes déçus d’avoir été alertés d’une publication sur les réseaux sociaux d’Alexander Isak ce (mardi) soir. Nous répondons clairement qu'Alex reste sous contrat et qu'aucun engagement n'a jamais été pris par un responsable du club selon lequel il peut quitter Newcastle cet été. Comme nous l'avons expliqué à Alex et à ses représentants, nous devons toujours prendre en compte les intérêts de Newcastle, de l'équipe et de nos supporters dans toutes nos décisions, et nous avons clairement indiqué que les conditions d'une vente cet été n'ont pas été respectées. Nous ne prévoyons pas que ces conditions soient remplies. Alex fait toujours partie de notre famille et sera le bienvenu dès qu'il sera prêt à rejoindre ses coéquipiers », ont déclaré les Magpies dans un communiqué public.

D'ici au 1er septembre, date de la fermeture définitive du mercato estival 2025, tout peut encore se passer. Mais si Liverpool ne pose pas les quelque 175 millions d'euros demandés par Newcastle pour laisser partir Alexander Isak, alors il devra rester. En pleine grève depuis plusieurs jours, le Suédois risque une amende pour chaque match officiel qu'il va manquer avec les Magpies, a indiqué le Daily Mail.