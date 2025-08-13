Alexander Isak, c'est le carnage en Angleterre

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

La situation d’Alexander Isak cristallise les débats en Angleterre. Le joueur de Newcastle a déclaré qu’il ne voulait plus jouer pour les Magpies et souhaite quitter le club. Un clash qui s’est envenimé rapidement. Une situation que certains anciens joueurs ne comprennent pas.

Alexander Isak devrait quoi qu’il arrive terminer son histoire avec Newcastle d’une mauvaise manière. L’attaquant suédois et le club de Premier League sont désormais engagés dans un bras de fer intense. Le joueur souhaite partir et il a déclaré ne plus vouloir jouer pour les Magpies avec un contrat courant jusqu’en 2028. Le joueur souhaite rejoindre Liverpool et a déjà quitté son domicile à Newcastle. Une situation vivement critiquée par Paul Merson. L’ancien international anglais et joueur d’Arsenal ne comprend pas Alexander Isak. « S'il part, il ne quittera pas Newcastle en héros. S'il était resté discret, il aurait pu potentiellement partir pour une somme importante, rapportant ainsi d'énormes bénéfices à Newcastle après avoir tout donné pour le club. Il a largement contribué au succès du trophée la saison dernière, et on se serait souvenu de lui à juste titre pour cela. La situation est totalement ridicule. Cela montre simplement que les joueurs ont tout le pouvoir, » explique-t-il sur Sky Sports.

Liverpool reste sur le coup

David Ornstein claims that even if the transfer window closes without him leaving, Alexander Isak views his Newcastle career as over and has no wish to reintegrate 🚨 pic.twitter.com/YNNgeWzMu0 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 12, 2025

La fin du mercato approche et nul ne connait l’issue de la situation. Paul Merson poursuit en regrettant le choix du bras de fer entre les deux. « Si Newcastle perd deux de ces matchs, la saison sera déjà compromise. C'est incroyable que cette situation puisse se produire. Les joueurs signent des contrats juteux et Isak gagne bien sa vie. Il lui reste encore trois ans de contrat, donc Newcastle devrait avoir toutes les cartes en main. Mais quelqu'un vient le chercher et il veut partir, mais maintenant, il ne jouera pas. Je ne comprends pas comment cela peut arriver. C'est le club qui l'a révélé au grand public, » conclut-il. Liverpool reste en lice dans le dossier pour tenter d’accueillir l’attaquant suédois.