Affaire Mendy : Sale rumeur sur Mahrez, son clan éteint l'incendie

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Au moment où Benjamin Mendy est toujours derrière les barreaux, pour une affaire de viols et d’agression sexuelle du côté de Manchester, Riyad Mahrez aurait pu être considéré comme un témoin dans cette histoire.

Alors qu’il avait tout pour réussir une très grande carrière, après avoir remporté de nombreux titres, que ce soit en équipe de France avec la Coupe du Monde 2018 ou à Manchester City avec la Premier League, Benjamin Mendy a tout gâché, l'ancien joueur de l'OM et de Monaco étant depuis le mois d’août dernier en détention provisoire. Accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle entre octobre 2020 et août 2021, à son domicile de Prestbury dans le Cheshire, le défenseur français va probablement rester en prison jusqu’à son procès, prévu le 24 janvier 2022. C’est en tout cas la volonté de la Cour de Chester, et pas celle du clan Mendy, qui aimerait bien que le latéral gauche puisse bénéficier du régime de liberté provisoire.

Mahrez « n'est pas un témoin et n'est pas traité comme tel »

En attendant, la justice anglaise continue de mener son enquête. Et lors de celle-ci, plusieurs coéquipiers de Mendy ont été cités dans les différentes discussions. En effet, selon The Sun, Jack Grealish et Riyad Mahrez auraient pu être convoqués comme témoins potentiels dans cette affaire. Puisque les deux attaquants de Man City ont partagé une soirée avec Mendy, dans une boîte de nuit le 23 août dernier, juste avant un viol supposé commis par le défenseur sur une mineure. La presse anglaise précise toutefois que l’Anglais et l’Algérien n’ont pas terminé la soirée chez Mendy, et n’ont donc pas assisté à la scène. Une précision de taille que le clan Mahrez a bien entendu confirmé. « Riyad n'est pas un témoin et n'est pas traité comme tel par la justice anglaise », explique un proche de l’ancienne star de Leicester, qui n’est donc pas du tout impliqué dans l’affaire Mendy. Au moins, les choses sont claires.