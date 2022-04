Abramovitch plombe Chelsea, les joueurs sont dégoûtés

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En raison des sanctions infligées à son propriétaire Roman Abramovitch, considéré comme un allié du président russe Vladimir Poutine, Chelsea ne peut réaliser aucune opération sur le marché des transferts. Une situation qui inquiète le vestiaire des Blues à l’approche du mercato estival.

Thomas Tuchel ne se fait plus d’illusion. Après des mois d’échanges avec Antonio Rüdiger, le manager de Chelsea a compris que son défenseur central allait partir en fin de contrat cet été. Un départ inévitable étant donné que le club londonien, dont le propriétaire Roman Abramovitch est sanctionné pour ses liens avec Vladimir Poutine, ne peut réaliser aucune opération. Pas même une simple prolongation. « Nous avons tout donné, moi et le club, mais nous ne pouvions plus nous battre, confiait récemment le coach allemand. Sans les sanctions, nous pourrions au moins continuer à nous battre, mais nous avons les mains liées. »

🇩🇪 Antonio Rudiger est sur le point de signer un contrat de 4 ans avec le Real Madrid. [Sky Sports] pic.twitter.com/bKYssKcYde — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) April 26, 2022

Et Thomas Tuchel n’est pas le seul contrarié en interne. Selon les informations du Times, l’inquiétude gagne également le vestiaire. En effet, les Blues s’interrogent sur l'avenir de l'équipe. L’interdiction de recrutement les préoccupe, d’autant que le club n’a pas non plus les moyens de retenir certains éléments. Prenons l’exemple des milieux de terrain Jorginho et N’Golo Kanté, tous les deux sous contrat jusqu’en 2023, et que Chelsea reste incapable de prolonger à cause de sa situation. On sait que le Français ne compte pas partir dans l’immédiat.

Chelsea impuissant pour Tchouaméni

En revanche, l’international italien ne serait pas contre un retour en Serie A, sachant que ses supérieurs pourront difficilement l’en empêcher. Ces derniers auraient aimé le remplacer par le Français Aurélien Tchouaméni. Mais le club anglais doit attendre son rachat pour agir alors que Liverpool et le Real Madrid ne se gênent pas pour approcher le Monégasque. Une situation pénible, d’autant qu’elle risque de durer plus longtemps que prévu.