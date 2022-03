Abramovitch et Chelsea, la date du divorce est fixée

A en croire les informations du Telegraph, le nouveau propriétaire de Chelsea devrait être connu d’ici à deux semaines.

Qui va succéder à Roman Abramovitch à la tête de Chelsea ? La question tourmente les supporters des Blues depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui a entraîné la chute de l’oligarque russe Roman Abramovitch, contraint de vendre son club de Chelsea. Le suspense pourrait prendre fin mi-avril, à en croire les informations du Telegraph, qui en dit plus sur le processus de vente du club londonien dans son édition du jour. A en croire le média britannique, une fois les offres recueillies, un acheteur sera sélectionné afin d’obtenir l’approbation du gouvernement avec l’intention de conclure un accord définitif mi-avril. Le tabloïd anglais explique par ailleurs que les offres doivent être soumises au plus tard aux alentours du 11 avril, ce qui donne encore deux semaines aux potentiels candidats pour se positionner de manière officielle.

'Some of the wealthiest men in sport want Chelsea & will do what it takes to get it. The time to get them to agree definitively to be the kind of owners a great football club deserves is now'@SamWallaceTel's column on the cloak of secrecy from bidders



