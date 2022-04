Abramovitch dépouillé, l'Angleterre siphonne Chelsea

La vente du Chelsea FC arrive presque à terme. On saura bientôt qui des trois derniers candidats en lice aura le club. Roman Abramovitch a les cartes en main pour cette décision mais le gouvernement britannique ne lui concédera pas le moindre centime.

L'ère Roman Abramovitch est tout proche de se terminer à Chelsea. L'oligarque russe, propriétaire du club londonien depuis 2003, a mis en vente les Blues en mars dernier. Après, des semaines d'incertitudes, d'offres diverses, on est passé aux choses plus concrètes. Jeudi dernier, les trois derniers candidats au rachat du club envoyaient leur offre à la banque d'investissement Raine qui gère le processus. On ne connaît pas les montants de ces offres mais celles-ci atteignent au minimum les trois milliards d'euros, seuil demandé par Roman Abramovitch. Toutefois, malgré son suivi du dossier et ses exigences, le Russe ne touchera pas le moindre argent.

En effet, les sanctions imposées par le gouvernement britannique aux oligarques russes proches de Vladimir Poutine touchent directement Roman Abramovitch. Ce dernier a vu ses finances gelées dans le pays. Cela comprend tout argent qu'il pourrait gagner et bien sûr celui de la vente. Pourtant, Abramovitch avait insisté au début du processus sur sa volonté de redistribuer le bénéfice de l'opération aux victimes du conflit en Ukraine. Comment ? Via une « fondation caritative » mise en place par Chelsea qui « sera au profit de toutes les victimes de la la guerre en Ukraine », comme il l'indiquait alors.

Todd Boehly and Josh Harris, who are behind 2 of the 3 remaining bids to buy Chelsea from Roman Abramovich, are also on shortlist to buy NFL franchise Denver Broncos. (Mirror) #CFC