50ME pour Guimaraes, Newcastle n'assure rien

Dans : Premier League.

Par Nicolas Issner

Arrivé cet hiver à Newcastle, Bruno Guimaraes pourrait attendre avant de faire ses débuts avec les Magpies. L’entraîneur Eddie Howe ne souhaite pas le faire jouer dans l’immédiat.

Officiellement présenté ce lundi comme nouveau joueur de Newcastle, Bruno Guimaraes était tout sourire face aux photographes et aux journalistes britanniques. Mais ce sourire pourrait rapidement s'effacer. Avant-dernier du championnat avec 15 points et à un petit point de Norwich, premier non relégable, Newcastle joue sa survie en Premier League sur cette deuxième partie de saison après six premiers mois catastrophiques et seulement deux victoires en 21 journées. Cette situation laissait penser que Bruno Guimaraes, recruté à l’Olympique Lyonnais contre environ 50 millions d’euros, serait directement intégrer dans l’équipe type. Alors que non. Son adaptation au football anglais peut prendre du temps et le laisser sur le banc lors des prochains matchs comme l’annonce le média britannique du Daily Express. « Eddie Howe et son staff craignent que Guimaraes ne puisse pas avoir un impact immédiat sur l'équipe. »

Point faible de Guimaraes, ne connaît pas la Premier League

🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷



Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.



Bem vindo, @brunoog97! — Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022

Ce recrutement, qui n’a rien d’un recrutement cinq étoiles au vu des moyens du club le plus riche du monde, a uniquement été adapté à la situation qu’est le maintien. Sur les cinq recrues, seule une ne connaît pas le championnat anglais : Bruno Guimaraes. Cela devrait lui jouer défaut et son nouvel entraîneur ne l’a pas caché lors d’une interview dans la presse britannique. « La beauté de ce que nous avons pu faire, et la signature de cinq joueurs, c'est beaucoup, mais nous sommes en mesure d'intégrer des joueurs au compte-goutte dans l'équipe. Avec Bruno, nous devrons l'évaluer et prendre une décision sur la rapidité avec laquelle nous le ferons passer dans l'équipe. Je pense qu'il nous apportera une grande qualité, il a ce sang-froid et ce calme dont nous avons besoin. Quant aux autres gars, j'ai hâte de les voir, à d’à nouveau les intégrer à l'équipe. Je pense que ce sont des joueurs expérimentés de Premier League » a déclaré Eddie Howe. Newcastle doit engranger rapidement des points pour assurer son maintien et n’a pas le temps de donner du temps d’adaptation à sa recrue phare de l’hiver. Le rêve britannique (ou saoudien) se réalisera-t-il pour Bruno Guimaraes ?