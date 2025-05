Wahi vaudra 100 ME, Francfort prend les paris

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté depuis son arrivée cet hiver, Elye Wahi garde la confiance de l’Eintracht Francfort. Le directeur sportif Markus Krösche croit l’attaquant français capable de suivre la trajectoire de son coéquipier Hugo Ekitike.

Une demi-saison à l’Eintracht Francfort et Elye Wahi ne compte toujours pas le moindre but ni la moindre passe décisive. C’est dire à quel point l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est en difficulté en Allemagne. Ses supérieurs auraient pu regretter amèrement les 26 millions d’euros (hors bonus) dépensés cet hiver. Mais le directeur sportif Markus Krösche l’imagine suivre les traces de son coéquipier Hugo Ekitike, disponible pour environ 100 millions d’euros cet été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELYE WAHI (@e.wahi7)

« Il faut toujours tenir compte du parcours d'un joueur, a rassuré le dirigeant allemand en conférence de presse. Elye Wahi, par exemple, n'a pas eu la vie facile. A Marseille, les choses ne se sont pas très bien passées. Et même avant, elles n'étaient pas idéales non plus. Mais il a été exceptionnel à Montpellier et a montré ce dont il était capable. C'est un jeune joueur qui est en train de surmonter certaines de ses expériences passées difficiles. »

« Puis il arrive ici, où la pression est forte dès le début. Il est arrivé chez nous avec une blessure, et tactiquement nous jouions dans un système qui ne correspond pas forcément à ses qualités, avec un seul attaquant, a rappelé le directeur sportif. Alors oui, les débuts ont été difficiles pour lui. Il a également dû s'adapter à l'intensité, ne serait-ce qu'à l'entraînement. C'était la même chose l'année dernière pour Hugo Ekitike qui a dû s'habituer au rythme. Mais nos jeunes joueurs reçoivent le temps dont ils ont besoin et Elye Wahi n'est pas différent. »

Francfort y croit toujours

« Il va montrer ce qu'il sait faire, marquer des buts, faire des passes décisives. C'est vraiment un bon gars. Il est très bien intégré au groupe. On l'a encore vu jeudi lors du voyage de l'équipe. Il apprend également l'anglais avec assiduité, ce qui est très important pour la communication et l'intégration. Il a vécu ses premières semaines et ses premiers mois à l'Eintracht Francfort, il sait maintenant ce qui est important. Ensuite, nous entamerons la pré-saison comme d'habitude », a conclu Markus Krösche, encore persuadé du potentiel d’Elye Wahi.