Steak doré : Lourde amende pour Ribéry, le Bayen n'a pas aimé ses insultes

Franck Ribéry réfléchira peut être à deux fois la prochaine fois qu'on utilisera son image lorsqu'il va tranquillement au restaurant avec sa famille. Attaqué sur les réseaux sociaux de manière violente par certains donneurs de leçon professionnel pour avoir mangé un steak doré à l'or fin, dont la valeur a d'ailleurs été ramenée de 1200 à 490 euros, le joueur français du Bayern Munich avait eu une réponse très violente et agrémentée de plusieurs injures, notamment à destination de certains journalistes. Et quand on connaît la rigueur des clubs allemands, on se doutait bien que les dirigeants du Bayern Munich n'allaient pas tolérer de tels messages.

Ce dimanche, dans un communiqué officiel, la formation bavaroise a annoncé que Franck Ribéry était sanctionné d'une très lourde amende. « Il a utilisé des mots que le FC Bayern Munich ne peut pas accepter et que Franck ne doit jamais utiliser car il doit être exemplaire en tant que joueur du FC Bayern Munich. Samedi, j'ai longuement parlé avec Franck et je lui ai dit qu'il se verrait infliger une lourde amende. Il a accepté cette punition », a précisé Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, qui souhaite que les joueurs ne répondent pas de manière aussi injurieuse lorsqu'ils sont attaqués sur les réseaux sociaux.