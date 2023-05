All : Défaite catastrophique pour le Bayern Munich !

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Le Bayern Munich était en ballotage favorable dans la course au titre de Champion d'Allemagne face au Borussia Dortmund avant de recevoir Leipzig à l'Allianz Arena.

Après avoir ouvert le score par Gnabry (1-0, 25e), et pensant avoir fait le plus dur, les Bavarois ont totalement sombré en deuxième période, encaissant trois buts, dont deux penalties justifiés signés Laimer (65e), Nkunku (76e sp) et Szoboszlai (85e sp). Dimanche, en cas de victoire à Augsburg, Dortmund prendra les commandes de la Bundesliga alors qu'il ne restera plus qu'une journée à disputer. A cette occasion, le BVB recevra Mayence, tandis que le Bayern Munich ira à Cologne. Le Bayern aura donc du mal à gagner à 11e titre consécutif.