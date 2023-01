Neuer vers la fin, le Bayern cache un énorme mensonge

Dans : Bundesliga.

Victime d’une fracture de la jambe au ski en décembre dernier, Manuel Neuer oblige le Bayern Munich à chercher un gardien jusqu’à la fin de la saison. Mais en réalité, la blessure de l’Allemand serait plus grave que prévue. Et le champion d’Allemagne pourrait être contraint de trouver un portier à plus long terme.

Le temps passe, les pistes s’accumulent et le Bayern Munich n’a toujours pas trouvé son gardien. Selon les dernières informations, la priorité pour compenser l’absence de Manuel Neuer se nomme Yann Sommer, que le Borussia Mönchengladbach refuse de transférer. « Nous discutons résolument de différentes options, confiait récemment le président du conseil exécutif Olivier Kahn. Mais remplacer Manuel Neuer pendant la pause hivernale est bien sûr extrêmement difficile, d'autant plus que peu de clubs veulent renoncer à leur gardien numéro un. »

A quelques semaines du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich se retrouve dans une situation complexe. Elle pourrait même être encore plus inconfortable si le mensonge soupçonné se confirme. Car selon les informations récoltées par Bild, le gardien qui fêtera ses 37 ans en mars ne souffrirait pas seulement d’une fracture de la jambe. Pendant ses vacances au ski, l’Allemand aurait été victime d’une fracture ouverte du tibia et du péroné. Autrement dit, le Bavarois pourrait être absent beaucoup plus longtemps que prévu.

Le Bayern en quête de son successeur ?

Contacté par le média local, le clan Manuel Neuer a refusé d’évoquer le sujet. L’information n’a donc pas été démenti. Si la crainte se confirme, le Bayern Munich ne cherche pas simplement un gardien intérimaire pour terminer la saison. Il se pourrait que l’ogre de Bundesliga cible le successeur de son portier emblématique, pas du tout certain de retrouver son meilleur niveau à ce stade de sa carrière, et après une blessure aussi grave.