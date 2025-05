Man City ou le Bayern, Wirtz a pris l'avion

Une bataille est en cours ces derniers jours entre le Bayern Munich et Manchester City. Les deux clubs tentent de s’attacher les services de Florian Wirtz. Le joueur allemand s’est déjà rendu en Angleterre avec ses parents.

L’accord semblait total avec le Bayern Munich, mais ces derniers jours Manchester City fait le forcing pour Florian Wirtz. Le jeune milieu de terrain de 22 ans va quitter le Bayer Leverkusen cet été, mais sa destination n’est pas encore connue. Selon Sport Bild, le joueur est intéressé par la proposition de Manchester City. Toujours selon le média allemand, le milieu de terrain de Leverkusen a pris un avion pour se rendre en Angleterre afin de discuter avec les dirigeants des citizens.

🚨🚨 Manchester City are hopeful of concluding a deal to sign Florian Wirtz (22) from Bayer Leverkusen! The English club spoke to the player and his family yesterday in England, reports @SkySportsLyall. pic.twitter.com/L4774NE96c