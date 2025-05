Officiel ‍: C’est fini avec Leverkusen, Xabi Alonso confirme

Comme pressenti, Xabi Alonso ne sera plus l’entraîneur du Bayer Leverkusen la saison prochaine. L’Espagnol a confirmé son départ ce vendredi en conférence de presse. « Le club et moi avons trouvé un accord pour que ces deux derniers matchs soient mes deux derniers en tant qu'entraîneur du Bayer Leverkusen », a annoncé l’ancien milieu de terrain, qui aura marqué l’histoire de la formation allemande avec le doublé coupe-championnat l'an dernier, le tout sans perdre une seule rencontre sur le plan national. Quant à la suite de sa carrière, Xabi Alonso n’a rien communiqué. Mais son avenir se situe probablement du côté du Real Madrid à la place de Carlo Ancelotti.

After almost two-and-a-half years, and during the most successful period in the club's history, our head coach, @XabiAlonso, will leave #Bayer04 at the end of the season. pic.twitter.com/SinXlkWJIJ