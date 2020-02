Les joueurs l’adorent, les autres le détestent… Le secret de Raiola

Dans : Bundesliga.

Souvent critiqué, Mino Raiola n’a pas la cote auprès de certains clubs. Pour l'attaquant Erling Haaland, c’est bien la preuve que l’agent fait du bon travail pour ses clients.

De manière générale, les agents de joueurs n’ont pas une excellente réputation dans le monde du football. Ces intermédiaires sont souvent décrits comme des obstacles prêts à tout pour récolter les plus grosses commissions, quitte à nuire à la progression et à la carrière de leurs clients. On peut par exemple citer Mino Raiola, qui a encore vu sa cote chuter de l’autre côté de la Manche. En effet, Manchester United a de plus en plus de mal à communiquer avec l’Italo-Néerlandais. Il faut dire que ce dernier a récemment affiché sa volonté d’éloigner Paul Pogba d’Old Trafford.

Et pour ne rien arranger, celui qui défend les intérêts du phénomène Erling Haaland est accusé d’avoir compliqué la tâche des Mancuniens pour la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund. Un traitement injuste selon le Norvégien. « C'est le meilleur au monde dans ce qu'il fait. C'est aussi simple que ça. C'est le meilleur agent, a estimé Haaland sur la chaîne Viasport. Il y a beaucoup de négativité autour de lui, c'est sans doute parce que les gens ne l'aiment pas vu qu'il fait de l'excellent travail pour les personnes qu'il représente. Il a été très utile, c'est bon de l'avoir avec soi. » Des compliments pour Raiola, c'est suffisamment rare pour être souligné...