Bayern : Coman joue dans une équipe de vieux, Ribéry ne va pas aimer...

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Questionné sur le mauvais début de saison du Bayern Munich, Kingsley Coman n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat.

Sous les ordres de Niko Kovac, l'entraîneur ayant pris la succession de Jupp Heynckes l'été dernier, le club bavarois est clairement dans le dur. Seulement sixième de Bundesliga, à sept unités du Borussia Dortmund, l'incontestable leader, le Bayern assure cependant en Ligue des Champions, étant premier de son groupe devant l'Ajax, Benfica et l'AEK. Mais pas de quoi fanfaronner pour Munich. Et selon Kingsley Coman, qui n'a plus joué depuis le mois d'août dernier à cause d'une grave blessure à la cheville, cette crise de résultats à une explication toute simple.

« Je pense qu'on a une très bonne équipe, après c'est sûr qu'elle est un peu vieillissante, et en cas de départs il faudra de nouveaux joueurs... », a balancé, sur Voetbal International, l'international français de 22 ans, qui espère pousser les anciens attaquants, comme Arjen Robben ou Franck Ribéry, vers la sortie à son retour à la compétition en fin d'année 2018. Des dires qui pourraient provoquer une nouvelle colère de Ribéry, sachant que l'ailier de 35 ans est sur les nerfs en ce moment après avoir giflé Patrick Guillou, un consultant de beIN Sports, le week-end dernier lors de la défaite du Bayern à Dortmund.