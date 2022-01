Allemagne : Coup de théâtre pour Kingsley Coman

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

Annoncé à Manchester City ou à Chelsea, Kingsley Coman va prendre tout le monde de revers en prolongeant au Bayern Munich avec un salaire XXL.

Le Bayern Munich est en train de prouver à l’Europe entière qu’il est possible de conserver l’un de ses attaquants vedettes sur le point d’arriver à la fin de son contrat. Kingsley Coman, qui semblait clairement sur le départ ces derniers mois, avait passé le cap du 1er janvier avec le désir de rejoindre une autre formation du haut niveau européen. Le buteur en finale de la Ligue des Champions 2020 était notamment dragué par le FC Barcelone, Manchester City et Chelsea. Malgré ces contacts prometteurs, l’attaquant français, champion du monde en 2018, a décidé de prolonger en faveur du Bayern Munich annonce L’Equipe.

Coman derrière Neuer au niveau du salaire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kingsley Coman (@king_coman)

Il faut dire que le club allemand a effectué une offre de premier plan pour éviter de perdre son trublion offensif. Kingsley Coman s’est tout simplement vu offrir le troisième plus gros salaire du club, devant Leroy Sané, mais derrière les superstars Manuel Neuer et Robert Lewandowski. Résultat, le joueur formé au PSG arrivera sur un contrat de trois ans supplémentaires au minimum, pour un salaire entre 18 et 20 millions d’euros par an. Une issue positive après plus d’un an de négociations, et souvent quelques coups d’éclat entre les agents et les dirigeants bavarois. Notamment quand Coman avait sollicité Pini Zahavi, le super agent avait pour mission de lui trouver son futur club, et le Bayern Munich sentait donc le couperet tomber. Mais à 25 ans, Coman a aussi su se rendre compte que le cadre de vie, mais aussi les conditions sportives et financières, étaient parfaites pour lui à Munich. De quoi le pousser progressivement à prolonger son contrat, à condition de figurer sur le podium des plus gros salaires du club. Et de poursuivre avec la légende des joueurs français qui ont brillé au Bayern Munich, de Willy Sagnol à Bixente Lizarazu, en passant bien évidemment par Franck Ribéry.