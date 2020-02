All : Le Bayern Munich sera sans pitié contre ses propres supporters

Dans : Bundesliga.

Le Bayern Munich a été scandalisé par les banderoles sorties par ses supporters ce samedi à Hoffenheim. Et Rummenigge promet déjà de lourdes sanctions.

Karl-Heinz Rummenigge n’est pas du genre à rigoler lorsque l’image du Bayern Munich est écornée comme cela a été le cas ce samedi. Alors que le club bavarois se promenait en déplacement à Hoffenheim, des banderoles sont sorties dans le parcage réservé aux supporters du Bayern Munich. Et ces banderoles visaient le propriétaire du TSG 1899 Hoffenheim avec des injures qui ont poussé l’arbitre à interrompre deux fois la rencontre. Le match s’est terminé par 15 minutes de passes à dix, les 22 joueurs ayant décidé qu’il était impossible de reprendre comme si de rien n’était.

Au micro de Sky Allemagne, Karl-Heinz Rummenigge a promis des sanctions contre ses propres supporters. « J'ai profondément honte de ce comportement de certains de nos supporters. C'est un visage très laid du FC Bayern Munich qu’ils ont donné. Il n'y a aucune excuse à cela. Nous avons tout filmé. Nous ferons tout notre possible pour régler cela et ils seront tenus pour responsables avec la plus grande sévérité. Le football est un jeu merveilleux, mais quand je vis quelque chose comme aujourd'hui, je dois le dire ouvertement et honnêtement, je suis choqué. Ces personnes n'ont rien à faire dans un stade », a indiqué le grand patron du Bayern Munich.