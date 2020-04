All : L’Allemagne révolutionne le foot pour finir la saison

Dans : Bundesliga.

A l’arrêt complet en raison de l’épidémie de coronavirus, les différents championnats européens étudient toutes les possibilités afin de terminer la saison le moins tard possible.

Tandis que les organisateurs de la Premier League rêvent d’un retour à la compétition le premier week-end de mai, la prudence est de mise en Allemagne. En effet, L’Equipe dévoile que la Bundesliga n’envisage pas une reprise avant la mi-mai, pour une fin de saison espérée entre fin juin et début juillet. Mais au-delà des dates qui seront de toute façon conditionnées par la situation sanitaire de chaque pays, ce sont les conditions de reprise qui ont été débattues par les organisateurs de la Bundesliga récemment. Et à en croire le quotidien national, des mesures drastiques ont d’ores et déjà été décidées par les acteurs du football en Alleamgne.

Tout d’abord, il a été décidé que les équipes ne devront plus prendre le train ni l’avion afin d’éviter des lieux fréquentés, potentiellement contaminés. C’est donc uniquement en bus que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et les autres équipes de Bundesliga devront se déplacer pour les matchs. Par ailleurs, il devrait être interdit aux joueurs de prendre leurs douches dans les stades. Dans le même genre, les mises au vert seront supprimées. Enfin, et c’est le plus important, l’intégralité des matchs de la fin de saison se disputera très certainement à huis clos, avec un maximum de 35 personnes par club. En ce qui concerne les diffusions à la télévision, elles seront évidemment possibles mais les commentateurs seront invités à commenter les matchs… depuis leurs locaux, et non pas dans le stade. On l’a bien compris, en Allemagne, la priorité est de terminer la saison. Peu importe les sacrifices tant que la santé des joueurs est préservée.