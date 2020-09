All : Kouassi déjà blessé, ça démarre mal au Bayern

Dans : Bundesliga.

Au cœur d’un véritable feuilleton au mois de juin, Tanguy Kouassi a quitté le Paris Saint-Germain pour le Bayern Munich cet été.

Ce départ totalement inattendu a laissé des cicatrices au PSG, où le directeur sportif Leonardo pensait bien faire de Tanguy Kouassi le successeur de Thiago Silva au sein de l’effectif professionnel de Paris. Le défenseur de 17 ans a finalement fait le choix de rejoindre le Bayern Munich, où il devra néanmoins attendre avant de faire ses grands débuts en compétition officielle.

Et pour cause, Sport Bild nous informe ce mardi que Tanguy Kouassi a été victime d’un gros claquage à la cuisse dès le premier entraînement du Bayern Munich après deux semaines de vacances, consécutives à la victoire en Ligue des Champions face au Paris SG. Selon le média allemand, le joueur formé à Paris sera indisponible pour les six prochaines semaines, ce qui signifie qu’il ne sera pas disponible pour le match de reprise des Bavarois face à Schalke 04 dans dix jours à l’Allianz Arena. Le staff médical du Bayern Munich espère pouvoir remettre sur pied le prometteur défenseur français pour le début de la phase de groupes de la Ligue des Champions, qui débutera le 20 octobre prochain. Un véritable coup dur pour le joueur, qui part de très loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Pavard, Sule, Boateng ou encore Alaba, et qui comptait sur ce début de saison pour gagner des points...