All : James Rodriguez prêt à larguer le Bayern Munich, deux clubs en pole !

Cet été, le Bayern Munich et le Real Madrid ont trouvé un terrain d'entente afin d'aboutir au prêt pour deux saisons avec option d'achat de James Rodriguez au club bavarois, Carlo Ancelotti ayant fait de l'ancien monégasque une de ses priorités. Oui mais voilà, trois mois plus tard, James Rodriguez se morfond au Bayern Munich, où il n'a pas réellement trouvé sa place, et en plus l'entraîneur italien a été débarqué au lendemain de la défaite munichoise face au PSG.

Résultat, James Rodriguez serait actuellement en pleine déprime et surtout en pleine réflexion sur son avenir, l'international colombien n'ayant pas l'intention de passer deux saisons à jouer les remplaçants de luxe sous les ordres de Jupp Heynckes. Alors, ce dimanche, la presse espagnole affirme qu'en accord avec le Real Madrid et le Bayern Munich, James Rodriguez pourrait faire ses valises avant même le mois de juin prochain. Exit l'Europe, car le joueur prêté à Munich pourrait rejoindre la Major League Soccer et plus précisément le New York City FC ou le club d'Orlando. Les temps sont durs pour celui dont on faisait une des stars d'avenir du football mondial.