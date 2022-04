Abramovitch en Turquie, la blague les fait rire

Dans : Foot Europeen.

En attendant la vente imminente de Chelsea, Roman Abramovitch serait devenu le nouveau propriétaire de Göztepe. Une information catégoriquement démentie par le club turc, qui nie tout contact avec le dirigeant russe.

Roman Abramovitch va-t-il également quitter le monde du football ? Ce n’est pas si sûr. D’après certaines rumeurs, le propriétaire de Chelsea, contraint de vendre car sanctionné pour ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, pourrait vite se relancer en Süper Lig. En effet, le dirigeant a été aperçu en Turquie. Son déplacement n’était dû qu’à une réunion pour apaiser la situation géopolitique entre la Russie et l’Ukraine. Mais rapidement, sa présence a provoqué des bruits de couloir selon lesquels Roman Abramovitch aurait racheté Göztepe. Une information catégoriquement démentie par le vice-président Talat Papatya.

« Il n'y a aucun contact avec Roman Abramovitch, a réagi le dirigeant turc auprès du quotidien As. Toutes les rumeurs sur des échanges avec notre président sont des mensonges. Roman Abramovitch ne s'est pas rapproché du club, et n'a parlé avec personne pour en devenir le propriétaire. Il ne s'est rien passé de tel. On lit dans les médias que Roman Abramovitch a racheté le club. Cela n'est pas important. Nous ferons les éclaircissements nécessaires quand les discussions sur ce sujet seront plus avancées. Mais nous estimons que si Göztepe est associé au nom de Roman Abramovitch, c'est parce que nous avons un club très important. »

Difficile de dire s’il s’agit d’une bonne publicité. En tout cas, Göztepe est bien sur le marché. Son propriétaire actuel Mehmet Sepil a publiquement annoncé qu’il partirait une fois son successeur trouvé. En attendant, le patron laisse la direction de manière temporaire à Murat Yazici. A noter que le club turc pourrait atterrir entre les mains de l’investisseur danois Rasmus Ankersen, en discussion avec Göztepe depuis six mois, sans qu’aucun accord ne soit trouvé pour le moment.