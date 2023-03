A 41 ans, Ibrahimovic zlatane la retraite

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

A 41 ans, Zlatan Ibrahimovic fait un énième retour en équipe de Suède. L'ancien joueur du PSG conserve encore des ambitions à moyen terme et le dit avec sa franchise habituelle.

Pour débuter les qualifications de l'Euro 2024 face à la Belgique vendredi, la Suède fait appel à un jeune attaquant de 41 ans Zlatan Ibrahimovic. La star suédoise, à peine revenue d'une blessure au genou au Milan AC, a été convoquée par son sélectionneur Janne Andersson. Un petit intérim pour accompagner les jeunes ? Non, Zlatan joue les qualifications pour aller à l'Euro 2024, en Allemagne. « À mon âge, on ne peut pas penser avenir mais on pense présent, même si je suis le passé, le présent et l'avenir. […] Si je me sens bien et que je suis choisi par le sélectionneur, je l'aiderai, lui, l'équipe et le pays, et je ferai de mon mieux », a t-il déclaré dans un style Zlatanesque bien connu.

Suède - Belgique : Zlatan Ibrahimovic rêve déjà de l’Euro 2024, à 42 ans, il signerait un nouveau record https://t.co/2UlikJimDr — RTBF Sport (@RTBFsport) March 21, 2023

Un acte de candidature qui dépendra surtout de sa forme physique, lui qui a enchainé les blessures ces dernières années à Milan. Après être devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Serie A, une participation au prochain Euro lui permettrait de devenir le plus vieux joueur à participer à un championnat d'Europe à 42 ans. Il dépasserait le gardien hongrois Kiraly et ses 40 ans en 2016. Avant cela, Zlatan a déjà un record à sa portée, celui du plus vieux joueur engagé en qualifications de l'Euro. S'il joue vendredi ou lundi face à l'Azerbaïdjan, il dépasserait le mythique gardien italien Dino Zoff pour un record datant de 1983 et presque aussi ancien que l'attaquant suédois international depuis 2001 !