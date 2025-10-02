Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

A Rome, le LOSC bat la Roma 1-0

But pour. Lille : Haraldsson (8e)

Balloté en championnat, le LOSC se savait attendu au stade Olympique pour y défier une équipe de l’AS Roma qui n’a jamais perdu à domicile contre une équipe française dans son histoire. Le début de match indiquait déjà les intentions des Lillois, qui ouvraient le score sur un missile signé Haraldsson au coeur de la surface (0-1, 8e). Après cette ouverture du score, les Dogues prenaient confiance et déployaient un football qui leur permettait de rendre silencieux le stade olympique, et d’approcher d’une très belle performance. Mais à la 80e minute, le tournant du match avait lieu. Sur un corner obtenu malgré une main d’un joueur romain, c’est Mandi qui plaçait sa main sur une tête adverse.

Et cette fois-ci, la VAR intervenait pour donner un pénalty à la Roma. Dovbyk s’élançait et Ozer repoussait la tentative. Mais Meunier était entré avant et le pénalty était donné à retirer. L’Ukrainien trouvait de nouveau le Turc sur sa ligne, mais ce dernier était parti avant et le pénalty était à nouveau donné à retirer. Cette fois-ci, c’est Soulé qui s’élançait et Ozer s’imposait une nouvelle fois, mais de manière parfaitement valable. Les Dieux du stade étaient avec le LOSC, qui tenait une victoire dans un scénario incroyable mais qui récompensait l’énorme match des joueurs de Bruno Genesio.