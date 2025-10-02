ICONSPORT_272604_0058

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Europa League02 oct. , 20:42
parGuillaume Conte
4
A Rome, le LOSC bat la Roma 1-0
But pour. Lille : Haraldsson (8e)
Balloté en championnat, le LOSC se savait attendu au stade Olympique pour y défier une équipe de l’AS Roma qui n’a jamais perdu à domicile contre une équipe française dans son histoire. Le début de match indiquait déjà les intentions des Lillois, qui ouvraient le score sur un missile signé Haraldsson au coeur de la surface (0-1, 8e). Après cette ouverture du score, les Dogues prenaient confiance et déployaient un football qui leur permettait de rendre silencieux le stade olympique, et d’approcher d’une très belle performance. Mais à la 80e minute, le tournant du match avait lieu. Sur un corner obtenu malgré une main d’un joueur romain, c’est Mandi qui plaçait sa main sur une tête adverse.
Et cette fois-ci, la VAR intervenait pour donner un pénalty à la Roma. Dovbyk s’élançait et Ozer repoussait la tentative. Mais Meunier était entré avant et le pénalty était donné à retirer. L’Ukrainien trouvait de nouveau le Turc sur sa ligne, mais ce dernier était parti avant et le pénalty était à nouveau donné à retirer. Cette fois-ci, c’est Soulé qui s’élançait et Ozer s’imposait une nouvelle fois, mais de manière parfaitement valable. Les Dieux du stade étaient avec le LOSC, qui tenait une victoire dans un scénario incroyable mais qui récompensait l’énorme match des joueurs de Bruno Genesio.  

Europa League

02 octobre 2025 à 18:45
Roma
0
1
Match terminé
LOSC Lille
Haraldsson6'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
B. Özer
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
90
ENTRE
N. Mukau
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
O. Sahraoui
LOSC LilleLOSC Lille
Penalty manqué
85
M. Malvano
RomaRoma
Penalty manqué
85
M. Malvano
RomaRoma
4
Derniers commentaires

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Incroyable. Et c'est pas moi qui aurait misé sur Ozer pour accomplir cet exploit tant il me parait (à tort ?) friable. "dans le jeu"

EdF : Deschamps a snobé Pavard, mérité ou pas ?

Le seul a chialer son complexe est toi ici

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Si notre numéro 9 se met à planter, mais où va le monde ? :D

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Bravo au LOSC, et allez l'OL.

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Il est à noter qu'avec ce but Satriano vient d'augmenter son total de but en carrière de presque 12% 🤓

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

