Groupama Stadium OL

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Europa League02 oct. , 19:48
parAlexis Rose
3
2e journée de l’Europa League
La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, De Carvalho - Karabec, Tolisso, Sulc - Satriano.
La compo du Red Bull Salzbourg : Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Yeo, Diabaté, Diambou, Kjaergaard - Ratkov, Vertessen.

Europa League

02 octobre 2025 à 21:00
Olympique Lyonnais
1
0
Salzburg
Chronologie
Composition
Statistiques
Penalty manqué
7
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_272593_0001
PSG

Un joueur du PSG a perdu gros face au Barça

ICONSPORT_260130_0075
Arabie Saoudite

Al-Ittihad : Conceiçao va remplacer Laurent Blanc

ICONSPORT_272611_0133
LOSC

Les trois pénaltys arrêtés par Berke Özer en vidéo

ICONSPORT_271163_0329
OL

OL : « Dans un avenir lointain », Deschamps refroidit Tolisso

Fil Info

21:40
Un joueur du PSG a perdu gros face au Barça
21:20
Al-Ittihad : Conceiçao va remplacer Laurent Blanc
21:08
Les trois pénaltys arrêtés par Berke Özer en vidéo
21:00
OL : « Dans un avenir lointain », Deschamps refroidit Tolisso
20:43
CL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
20:42
Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma
20:42
EL : Programme TV et résultats de la 2e journée
20:40
EL : Nice continue de sombrer à Fenerbahçe
20:30
Ce joueur de l’OM avoue son attirance pour l’Ajax

Derniers commentaires

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Incroyable. Et c'est pas moi qui aurait misé sur Ozer pour accomplir cet exploit tant il me parait (à tort ?) friable. "dans le jeu"

EdF : Deschamps a snobé Pavard, mérité ou pas ?

Le seul a chialer son complexe est toi ici

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Si notre numéro 9 se met à planter, mais où va le monde ? :D

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Bravo au LOSC, et allez l'OL et Strasbourg.

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Il est à noter qu'avec ce but Satriano vient d'augmenter son total de but en carrière de presque 12% 🤓

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading