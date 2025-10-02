OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

2e journée de l’Europa League :

La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, De Carvalho - Karabec, Tolisso, Sulc - Satriano.

La compo du Red Bull Salzbourg : Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Yeo, Diabaté, Diambou, Kjaergaard - Ratkov, Vertessen.