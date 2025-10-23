OL - Bâle : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Qu est ce qu ils en pensent les havrais des erreurs arbitrales
Ça fait quand même 2 matchs sur 3 pour l'OM en ldc où les erreurs arbitrales coûtent très cher.
Ils veulent pas crever dazn ?
"Comme d’habitude, après deux matchs on te fait tout un scénario, on t’explique que tu t’es trompé" Comme d hab après 2 matches on t'explique que c'est un ballon d'or 🤡
Tu es le premier de la classe question vier., car tu l'as pris le premier bien profond 22/09/2025 et tu t'y attendais pas. On a perdu hier car on a été très faible en deuxième mi-temps. On est pas le PSG on a pas la même puissance financière. Sporting a été très faible en premiere mi-temps et nous en deuxième. Il y a rien d'autre à dire.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le FC Bâle 👊🔴🔵 #OLFCB