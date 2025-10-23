Groupama Stadium OL

OL - Bâle : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Europa League23 oct.
parQuentin Mallet
OL :
Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, De Carvalho, Tolisso - Merah, Fofana, Satriano
FC Bâle :
Hitz - Vouilloz, Daniliuc, Barisic, Schmid - Metinho, Leroy - Soticek, Shaqiri, Otele - Ajeti
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

