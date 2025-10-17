Les supporters israéliens interdits en Angleterre, c'est confirmé

Les championnats sont de retour ce week end, et ce sera aussi le cas des Coupes d’Europe dès la semaine prochaine. Et la ville de Birmingham ne veut prendre aucun risque avec le match à venir contre le Maccabi Tel-Aviv. Pour des raisons de troubles à l’ordre public, les autorités ont décidé d’interdire la présence de supporter du club israélien face à Aston Villa.

La police s’appuie sur le déplacement des fans du Maccabi à Amsterdam de 2024, où de nombreux incidents avaient été déplorés. « Cette décision repose sur des informations récentes et sur de précédents incidents, dont les violents affrontements et les crimes haineux qui se sont déroulés en 2024 en Ligue Europa lors du match entre l’Ajax Amsterdam et le Maccabi », ont fait savoir les autorités de la ville anglaise.

Le match de jeudi, pour le compte de l’Europa League, se déroulera le 6 novembre et se fera donc sans supporters visiteurs. La situation qui s’est légèrement calmée au Moyen-Orient avec des accords de paix en vue, ne permet toujours pas d’aborder ce genre de rencontres sportives dans la sérénité pour les stades et les villes hôtes.

Lors de la première journée d'Europa League, le Maccabi Tel Aviv avait pu compter sur ses supporters pour le déplacement en Grèce du côté de Salonique.