Fenerbahçe - Nice : les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Il n'y a pas de HJ parce que Ramos est DERRIÈRE le ballon. S'il est DEVANT le ballon, on regarde la position des adversaires et là, il faut qu'il y ait 2 adversaires plus près que lui de la ligne de but. "1. Position de hors-jeu Être en position de hors-jeu n’est pas une infraction. Un joueur est en position de hors-jeu si : • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse (ligne médiane non comprise) ; et • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire. Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. Afin de pouvoir déterminer une position de hors-jeu, la limite supérieure du bras est le bas de l’aisselle. Un joueur n’est pas en position de hors-jeu s’il se trouve à la même hauteur que : • l’avant-dernier adversaire ; ou • des deux derniers adversaires." Lois du Jeu 2025/26 | Loi 11 | Hors-jeu